Новый антироссийские санкции ЕС могут касаться ограничения цен на нефть и IT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередной пакет антироссийских санкций, которые намерен ввести Европейский союз, может касаться ограничения цен на нефть, а также области кибербезопасности и информационных технологий. Такое заявление в пятницу, 23 сентября, сделала Financial Times.

Кроме того, в статье издания сообщается, что могут быть озвучены дополнительные списки лиц, в отношении которых будут введены ограничительные меры, а также санкции могут затронуть и сферу программного обеспечения.

Как сообщается, Польша и страны Балтии настроены радикальнее всех, призывая к ужесточению ограничительных мер в отношении банковского сектора России. «Члены ЕС настаивают на ужесточении мер против России, включая исключение большего числа банков из системы SWIFT и запрет на импорт алмазов», - сообщает издание.

Напомним, накануне Reuters сообщила, что лидеры стран Европейского союза могут одобрить новые антироссийские санкции на встрече в Праге.