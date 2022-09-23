Станислав Наумов Фото: Архив "КП"

Депутат Государственной думы РФ Станислав Наумов написал письмо министру обороны России Сергею Шойгу, в котором сообщил, что готов стать участником специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает RT.

Парламентарий уточнил, что не имеет приоритетной специальности, но готов пройти переподготовку и отправиться в зону боевых действий.

"Мне 4 октября исполняется 50 лет, и я лейтенант запаса. У меня нет той военной специальности, которая находится в числе приоритетных, - уточнил Наумов. - Я в любом случае готов пройти переподготовку, дополнительно получить образование".

Как ранее писал сайт KP.RU, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что поучил от четырех депутатов Госдумы заявления о готовности отправиться в распоряжение российских войск для участия в спецоперации. Речь идет о Виталии Милонове, Дмитрии Хубезове, Сергее Соколе и Дмитрии Саблине.

Напомним, глава комитета Совета Федерации РФ по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал журналистам, что российские депутаты и сенаторы имеют право отправиться на Украину для участия в специальной военной операции по собственной инициативе. Для этого им нужно взять отпуск.