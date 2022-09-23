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Политика23 сентября 2022 7:49

Депутат Госдумы Наумов сообщил Шойгу, что готов стать участником спецоперации на Украине

Парламентарий уточнил, что не имеет приоритетной специальности, но готов пройти переподготовку
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Станислав Наумов

Станислав Наумов

Фото: Архив "КП"

Депутат Государственной думы РФ Станислав Наумов написал письмо министру обороны России Сергею Шойгу, в котором сообщил, что готов стать участником специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает RT.

Парламентарий уточнил, что не имеет приоритетной специальности, но готов пройти переподготовку и отправиться в зону боевых действий.

"Мне 4 октября исполняется 50 лет, и я лейтенант запаса. У меня нет той военной специальности, которая находится в числе приоритетных, - уточнил Наумов. - Я в любом случае готов пройти переподготовку, дополнительно получить образование".

Как ранее писал сайт KP.RU, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что поучил от четырех депутатов Госдумы заявления о готовности отправиться в распоряжение российских войск для участия в спецоперации. Речь идет о Виталии Милонове, Дмитрии Хубезове, Сергее Соколе и Дмитрии Саблине.

Напомним, глава комитета Совета Федерации РФ по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал журналистам, что российские депутаты и сенаторы имеют право отправиться на Украину для участия в специальной военной операции по собственной инициативе. Для этого им нужно взять отпуск.