Совет Федерации. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российские депутаты и сенаторы имеют право отправиться на Украину для участия в специальной военной операции по собственной инициативе. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации РФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Депутаты и сенаторы имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, но по своей инициативе они, конечно, могут принять участие в спецоперации", - уточнил Тимченко.

По его словам, для участия в спецоперации народным избранникам следует оформить отпуск.

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты российского парламента предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Думы, которые обладают специальностями, востребованными в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

Напомним, Вячеслав Володин также заявил, что никакой брони у депутатов Государственной думы нет, поэтому соответствующие требованиям частичной мобилизации народные избранники должны будут помочь своим участием в спецоперации на Украине.