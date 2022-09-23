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Экономика23 сентября 2022 9:43

Американский экономист рассказал, как антироссийские санкции ударили по доллару

Экономист Рикардс заявил, что антироссийские санкции подорвали устойчивость доллара
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Американский экономист рассказал, как антироссийские санкции ударили по доллару

Американский экономист рассказал, как антироссийские санкции ударили по доллару

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский экономист Джеймс Рикардс заявил, что американский доллар дал трещину на фоне антироссийских санкционных ограничений.

В своей статье для The Daily Reckoning Рикардс отмечает, что на данный момент в США предпринимаются усилия для внедрения новых платежных валют, а также каналов. По его словам, данный процесс был ускорен антироссийскими санкциями.

Экономист отмечает, что после отключения ряда российских банков от международной межбанковской платёжной системы SWIFT, Пекин и Москва начали разрабатывать новую платежную систему, которая поможет делать платежи в рублях и юанях.

«Это приведет к расширению торговых связей между Россией и Китаем и положит начало процессу вытеснения доллара США, поскольку он больше не будет расчетной единицей в российско-китайской торговле», - отмечает специалист.

Рикардс заявляет, что подобная схема проведения международных сделок расширится из-за привлечения других торговых партнеров, среди которых будут страны БРИКС, а также некоторые другие союзники России и Китая. По его мнению, государства понимают, что их зависимость от американского доллара оставит их «под каблуком» у тех, кто контролирует долларовые платежные системы.

«Также они знают, что сегодня Россия является главной целью санкций, а завтра на ее месте могут оказаться другие. Единственный способ избежать санкций - это уйти от доллара», - отмечает он.

Напомним, накануне Global Times заявило, что жесткие меры Федерального резерва США повлекли за собой аномальное укрепление доллара, от которого страдает весь мир, однако Вашингтон столкнется с «подрывом» на своем «минном поле».