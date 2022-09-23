Американский экономист рассказал, как антироссийские санкции ударили по доллару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский экономист Джеймс Рикардс заявил, что американский доллар дал трещину на фоне антироссийских санкционных ограничений.

В своей статье для The Daily Reckoning Рикардс отмечает, что на данный момент в США предпринимаются усилия для внедрения новых платежных валют, а также каналов. По его словам, данный процесс был ускорен антироссийскими санкциями.

Экономист отмечает, что после отключения ряда российских банков от международной межбанковской платёжной системы SWIFT, Пекин и Москва начали разрабатывать новую платежную систему, которая поможет делать платежи в рублях и юанях.

«Это приведет к расширению торговых связей между Россией и Китаем и положит начало процессу вытеснения доллара США, поскольку он больше не будет расчетной единицей в российско-китайской торговле», - отмечает специалист.

Рикардс заявляет, что подобная схема проведения международных сделок расширится из-за привлечения других торговых партнеров, среди которых будут страны БРИКС, а также некоторые другие союзники России и Китая. По его мнению, государства понимают, что их зависимость от американского доллара оставит их «под каблуком» у тех, кто контролирует долларовые платежные системы.

«Также они знают, что сегодня Россия является главной целью санкций, а завтра на ее месте могут оказаться другие. Единственный способ избежать санкций - это уйти от доллара», - отмечает он.

Напомним, накануне Global Times заявило, что жесткие меры Федерального резерва США повлекли за собой аномальное укрепление доллара, от которого страдает весь мир, однако Вашингтон столкнется с «подрывом» на своем «минном поле».