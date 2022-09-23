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Политика23 сентября 2022 9:55

Песков заявил, что Россия заинтересована в переговорах с Украиной, но к этому нет предпосылок

Москва желает мирного урегулирования ситуации, но Киев не отвечает взаимностью
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Москва заинтересована в возобновлении переговоров с Киевом по мирному урегулированию ситуации на Украине, однако в настоящее время к этому нет никаких предпосылок. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 23 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков заявил, что предметом переговоров России и Украины может стать то, как именно будут выполняться российские условия.

На вопрос, сохраняются ли условия России прежними, пресс-секретарь президента РФ ответил утвердительно. "Безусловно", - заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва готова продолжать переговоры с украинской стороной, однако замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом.