Песков заявил, что Россия быстро примет решение о присоединении территорий Донбасса при соответствующем итоге на референдумах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 23 сентября, заявил, что присоединение территорий Донбасса к Российской Федерации в случае соответствующих результатов референдумов пройдет достаточно быстро, а также в полном соответствии с законодательством РФ.

«Потребуется, безусловно, определенное решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов - целый ряд процедур. Все будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством», - заявил представитель Кремля журналистам, комментируя вопрос, какими будут дальнейшие шаги в случае положительных итогах на референдумах для сторонников объединения с Россией.

Песков также прокомментировал вопрос о том, сколько времени может занять процесс признания данных территорий. «Я сейчас точно не могу сказать. Я фактически убеждён, что это будет достаточно быстро», - заявил он.

Напомним, во вторник, 20 сентября, в Донецкой и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях назвали сроки проведения референдумов, которые начались сегодня, 23 сентября, а продлятся до 27 сентября 2022 года.