Рубль серьезно укрепил позиции к доллару и евро Фото: REUTERS

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в пятницу, 23 сентября 2022 года, опустился ниже 57 рублей, что произошло впервые с 22 июля текущего года, а евро значительно снизился до 55 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации биржи на 14:50 по московскому времени, курс американской валюты снижался до 56,7 рубля, а курс европейской валюты - опускался до 54,91 рубля.

К 14:56 (мск) курс доллара замедлил свое падение до 56,8 рубля (-2,02%), а курс европейской валюты находится на отметке 55 рублей (-2,54%).

Напомним, согласно прогнозам аналитиков, в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Как писал сайт KP.RU, по мнению специалистов, к концу декабря текущего года минимальное значение российской валюты составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро, а максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.