Финляндия ограничит въезд и выдачу виз для россиян. Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия ограничит въезд россиян в страну. Такое решение приняли президент Саули Ниистё и комитет Совмина финского правительства. Решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз принято «на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии», сказано в сообщении на сайте президента Ниистё.

Также сообщается, что в ближайшие дни Финляндия собирается ограничить транзит россиян с шенгенскими визами, выданными как Финляндией, так и другими странами. Кроме того, будет отменена льгота при получении виз для россиян, владеющих недвижимостью в Финляндии. Предполагается, что визы будут выдаваться только тем россиянам, которые въезжают в Финляндию по семейным обстоятельствам, для учебы или работы.

Ранее правительство Финляндии предложило ввести новый тип гуманитарной визы для российских граждан. Предполагается, что это облегчит поездки в Финляндию для гражданских активистов и журналистов.