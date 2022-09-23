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Политика23 сентября 2022 17:00

Финляндия ограничит въезд россиян в страну и выдачу им виз

Хельсинки ограничивает также выдачу льготных виз для россиян, владеющих недвижимостью в Финляндии и въезд для тех, кто получил шенген в другой стране
Мария ПАВЛОВА
Финляндия ограничит въезд и выдачу виз для россиян.

Финляндия ограничит въезд и выдачу виз для россиян.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия ограничит въезд россиян в страну. Такое решение приняли президент Саули Ниистё и комитет Совмина финского правительства. Решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз принято «на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии», сказано в сообщении на сайте президента Ниистё.

Также сообщается, что в ближайшие дни Финляндия собирается ограничить транзит россиян с шенгенскими визами, выданными как Финляндией, так и другими странами. Кроме того, будет отменена льгота при получении виз для россиян, владеющих недвижимостью в Финляндии. Предполагается, что визы будут выдаваться только тем россиянам, которые въезжают в Финляндию по семейным обстоятельствам, для учебы или работы.

Ранее правительство Финляндии предложило ввести новый тип гуманитарной визы для российских граждан. Предполагается, что это облегчит поездки в Финляндию для гражданских активистов и журналистов.