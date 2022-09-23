Кадыров назвал трусами и предателями уклонистов от мобилизации

Кадыров назвал трусами те, кто уклоняется от мобилизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Те россияне, кто уклоняется от призыва в рамках частичной мобилизации, являются трусами и предателями. Такое определение дал уклонистам Рамзан Кадыров. Об этом глава Чеченской республики написал в своем Telegram-канале.

«Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта», - написал Кадыров в открытом обращении к уклонистам.

Чеченский лидер напомнил, что многие люди заявляют о своем патриотизме лишь тогда, когда требуют соблюдения своих прав и стремятся расширить сою зону комфорта.

«Никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать», - резюмировал Кадыров.

Как писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.

Рамзан Кадыров ранее заявил, что каждый регион способен подготовить хотя бы по тысяче добровольцев, подобная инициатива могла бы собрать 85 тыс добровольцев.