Для призванных в ходе частичной мобилизации могут объявить кредитные каникулы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Кредитные каникулы для россиян, которые призваны в ходе частичной мобилизации, предлагает ввести группа сенаторов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает в пятницу 23 сентября пресс-служба Совета федерации. Такую же меру предлагается ввести и для контрактников.

Законопроект предполагает приостановление выплат по кредиту на срок, который будет определяться заемщиком, или уменьшение на этот период размера платежей.

Также законопроектом предполагается частичное или полное погашение кредита в случае гибели мобилизованного, причем аналогичное погашение обязательств по кредитам произойдет и у тех членов семьи погибшего, которые находились у него на иждивении. В Совфеде уточнили, что речь идет о широком спектре кредитов – от потребительских до ипотечных.

Напомним, как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.

Также сообщалось, что мобилизованные смогут заключить брак в ускоренном порядке. Сотрудники ЗАГС имеют право принять такое решение.