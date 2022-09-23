Мобилизованные смогут заключить брак в ускоренном порядке

Работники ЗАГСа смогут принимать решения об ускоренной регистрации брака мобилизованных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, имеют возможность заключить брак в ускоренном порядке. Об этом сообщил в пятницу 23 сентября Telegram-канал сайта объясняем.ру, отвечая на вопросы относительно частичной мобилизации.

Сообщается, что решение об ускоренном оформлении брака мобилизованных россиян сотрудники ЗАГСа могут принимать самостоятельно.

«Несмотря на то что законодательство не предусматривает ускоренного оформления брака для военнослужащих, сотрудники ЗАГС могут самостоятельно проявить инициативу, пойти навстречу и зарегистрировать брак в особом, ускоренном порядке», - говорится в сообщении.

Ранее сенаторы предложили прощать кредиты погибшим участникам спецоперации на Украине. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в четверг 22 сентября начала работу горячая линия 112, позвонив на которую, россияне могут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уточнив, что горячая линия действует во всех российских регионах.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.