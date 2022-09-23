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Политика23 сентября 2022 19:00

Зеленский заявил о шоке из-за отказа Израиля поставлять Киеву вооружения

Украинский президент пожаловался, что Израиль поставил Киеву «ноль» оружия
Мария ПАВЛОВА
Зеленкого шокировало, что Израиль не поставляет Киеву то оружие, на которое рассчитывала Украина.

Зеленкого шокировало, что Израиль не поставляет Киеву то оружие, на которое рассчитывала Украина.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Израиль не поставляет Киеву оружие, о котором тот просил. Украинский лидер заявил, что Киев получил от Израиля «ноль» оружия, и это его шокирует.

«Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль», - цитирует заявление Зеленского РИА Новости.

При этом Зеленский заявил, что понимает сложность ситуации в Израиле.

«Я понимаю, что они должны защищать свою территорию, но потом я узнал от нашей разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам», - сказал Зеленский в интервью французскому телевидению.

Ранее в Минобороны США признались, что не могут контролировать, куда попадает поставляемое Украине оружие.

Тем временем российское Минобороны публикует кадры ударов «Аллигаторов» по позициям ВСУ.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 сентября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.