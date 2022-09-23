Зеленский заявил о шоке из-за отказа Израиля поставлять Киеву вооружения

Зеленкого шокировало, что Израиль не поставляет Киеву то оружие, на которое рассчитывала Украина. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Израиль не поставляет Киеву оружие, о котором тот просил. Украинский лидер заявил, что Киев получил от Израиля «ноль» оружия, и это его шокирует.

«Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль», - цитирует заявление Зеленского РИА Новости.

При этом Зеленский заявил, что понимает сложность ситуации в Израиле.

«Я понимаю, что они должны защищать свою территорию, но потом я узнал от нашей разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам», - сказал Зеленский в интервью французскому телевидению.

Ранее в Минобороны США признались, что не могут контролировать, куда попадает поставляемое Украине оружие.

Тем временем российское Минобороны публикует кадры ударов «Аллигаторов» по позициям ВСУ.

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