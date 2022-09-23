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Политика23 сентября 2022 19:38

Вучич допустил разрушение мирового порядка в случае исключения России из СБ ООН

Президент Сербии заявил, что его страна не будет голосовать за ограничение права вето или исключение России из Совбеза ООН
Мария ПАВЛОВА
Президент Сербии Вучич допустил разрушение мирового порядка, если Россию исключат из ООН.

Президент Сербии Вучич допустил разрушение мирового порядка, если Россию исключат из ООН.

Фото: REUTERS

Сербия не будет голосовать за исключение России из Совета безопасности ООН или ограничение ее права вето. Об этом в пятницу 23 сентября заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Сербия за такое, за ограничение права вето или исключение России, голосовать не будет, здесь нет никакой дилеммы», - цитирует Вучича агентство Tanjug.

Лидер Сербии предостерег от серьезных последствий в случае исключения России из Совета Безопасности ООН.

«Это бы было разрушение мирового правопорядка», - сказал он.

Напомним, еще в апреле президент Украины Владимир Зеленский предложил Совбезу ООН исключить Россию из своего состава или самораспуститься.

Также тогдашняя глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала исключить Россию из Совета ООН по правам человека.

Позднее в российском МИД назвали бесперспективными попытки исключить Россию из ООН.