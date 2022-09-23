В России студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России студенты вузов, которые проходят обучение на заочной форме обучения, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Соответствующее решение будет принимать призывная комиссия, говорится в сообщении информационного портала "Объясняем.рф".

- Призыв студентов, которые обучаются на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены к мобилизации, - говорится в заявлении.

Также отмечается, что на службу по мобилизации могут быть призваны выпускники военных вузов. Это может коснуться их в том случае, если они уже прошли обучение по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат и матросов запаса.

При этом на портале обращают внимание, что решение о призыве в каждом конкретном случае принимает призывная комиссия с учетом всех обстоятельств.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, что 21 сентября 2022 года российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.