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Политика24 сентября 2022 1:15

Кадыров заявил, что даже половина сотрудников российских ведомств "снесут любую западную армию"

Он также добавил, что у России - колоссальный штат сотрудников различных ведомств на служебном посту
Источник:kp.ru
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что у России имеется колоссальный штат сотрудников различных ведомств на служебном посту.

По его мнению, даже половина из них сможет "снести любую западную армию". Об этом он написал в посте в своем Telegram-канале.

- Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые имеют хорошую физподготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, Федеральная служба безопасности, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратура, Следственный комитет. Вместе с силовыми и военными ведомствами - примерно 5 миллионов человек ... Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина - 2,5 миллиона - снесет любую западную армию, - уверен Кадыров.