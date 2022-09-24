Кадыров заявил, что даже половина сотрудников российских ведомств "снесут любую западную армию"

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что у России имеется колоссальный штат сотрудников различных ведомств на служебном посту.

По его мнению, даже половина из них сможет "снести любую западную армию". Об этом он написал в посте в своем Telegram-канале.

- Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые имеют хорошую физподготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, Федеральная служба безопасности, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратура, Следственный комитет. Вместе с силовыми и военными ведомствами - примерно 5 миллионов человек ... Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина - 2,5 миллиона - снесет любую западную армию, - уверен Кадыров.