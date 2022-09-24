Названа явка в первый день референдума в Донбассе, Запорожье и Херсоне Фото: REUTERS

Явка на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях к вечеру первого дня превысила 15%. Об этом заявил зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК), член Общественной палаты РФ Александр Холодов.

Как передает РИА Новости, зампредседателя комиссии заявил, что на вечер пятницы, 23 сентября, явка в Херсонской области составила 15,31% от общего числа избирателей, в это время в Запорожской области явка была 20,52%. На референдуме в ЛНР явка составила 21,97 процента, явка в ДНР была 23,64 процента.

Холодов отметил, что подобные цифры «показывают серьезную активность избирателей».

Напомним, во вторник, 20 сентября, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях были озвучены сроки проведения референдумов, которые начались в минувшую пятницу, 23 сентября, а продлятся до 27 сентября 2022 года.