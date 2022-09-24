Немецкий журналист Репер заявил, что СМИ в Германии «придумывают истории, которые им подсказывает Киев»

Немецкий журналист заявил, что в Германии СМИ предпочитают объективности "истории, которые подсказывает Киев". Фото: REUTERS

Независимый немецкий журналист Томас Рёпер упрекнул влиятельные фигуры информационного пространства ФРГ в том, что те предпочитают «придумывать истории, которые им подсказывает Киев» вместо того, чтобы приехать на освобожденные территории и объективно оценить происходящее. Об этом Рёпер, который в числе десятков международных наблюдателей работает на референдумах о вхождении республик Донбасса в состав России, рассказал в эксклюзивном интервью KP.RU.

«Из немецкого мейнстрима никто не приехал, и они придумывают те истории, которые им подсказывает Киев. Противовес должен быть, и это моя работа», - сказал Рёпер.

Журналист отметил, что старается освещать события как можно более объективно.

«Я независимый журналист, поэтому пытаюсь быть как можно объективнее. Моя работа – это писать на немецком о том, что реально происходит, и бороться с пропагандой Запада, поэтому я решил все смотреть своими глазами», - подчеркнул Рёпер.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России 23–27 сентября 2022 года: онлайн-трансляция здесь на KP.RU.

По данным опроса ВЦИОМ абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выступают за вхождение в состав России.