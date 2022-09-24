Лавров: Запад намерен расчленить Россию из-за ее самостоятельного курса

Лавров рассказал о намерении Запада расчленить Россию. Фото: REUTERS

Западные страны открыто говорят о намерении расчленить Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу 24 сентября, выступая на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция выступления главы российского МИД ведется на официальном сайте дипломатического ведомства, она доступна здесь.

По словам Лаврова, целью Запада является исчезновение России с политической карты мира из-за того, что она проводит самостоятельный курс.

«Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию. Другими словами, добиться исчезновения с политической карты мира слишком самостоятельной геополитической величины», — сказал Лавров, добавив, что русофобия на Западе приобрела гротескные и беспрецедентные масштабы.

Также Лавров заявил, что Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой «задний двор», поскольку пресловутая "доктрина Монро" обретает глобальный охват.

Ранее глава российского дипломатического ведомства напомнил, что ООН создавали «не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада».