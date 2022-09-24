Группа украинских военнослужащих попросила о гражданстве ДНР. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Группа граждан Украины, среди которых 11 мужчин и 23 женщины, обратились с просьбой о получении гражданства ДНР. Сообщается, что все они – военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Просьба была направлена в Народный совет Донецкой Народной Республики, сообщает в субботу 24 сентября ТАСС со ссылкой на председателя Народного совета республики Владимира Бидёвку.

О желании украинских военнослужащих уведомят главу ДНР, уточнил Бидёвка.

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