Эндокринолог объяснила, в чем кроется опасность фруктозы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-эндокринолог медицинского центра Verba Mayr Наталья Кидрянкина объяснила, почему здоровым людям нельзя заменять сахар фруктозой. Утверждение, что она безопасна – миф. Этот продукт способствует накоплению висцерального жира.

В сахаре содержится фруктоза и глюкоза. Фруктоза также встречается в природе, например во фруктах. Но она сложно всасывается благодаря пищевым волокнам.

- Реакция организма на глюкозу - выработка инсулина. На фруктозу гормоны инсулин, лептин, грелин не реагируют. Из-за этого раньше считалось, что фруктоза безопаснее и ее можно использовать пациентам с сахарным диабетом. Сейчас врачи ушли от этой точки зрения, - говорит эндокринолог Lenta.ru.

Для запуска глюкозы в клетку нужен инсулин, а фруктоза попадает туда напрямую. Она также влияет на микробиоту кишечника, нарушает плотность контактов между желудочно-кишечной стенкой. Что дает дорогу бактериям, аллергенам и провоцирует воспаление.

К тому же, чрезмерное потребление фруктозы способствует накоплению, отложению висцерального жира, повышению триглицеридов, повышению уровня мочевой кислоты, - заключила эндокринолог.

Кстати, чрезмерное потребление фруктозы является основной причиной неалкогольной жировой болезни печени.

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