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Политика25 сентября 2022 11:31

Российские войска сбили восемь дронов ВСУ при попытке ударить по Запорожской АЭС

Повреждений атомной электростанции не допущено
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Запорожскую АЭС вновь попытались обстрелять ВСУ

Запорожскую АЭС вновь попытались обстрелять ВСУ

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), направив к ней восемь дронов-камикадзе. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны России в воскресенье, 25 сентября 2022 года.

"Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции, - уточнили в Минобороны РФ. - Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме".

Также украинские войска продолжили вести обстрелы с использованием артиллерии. За прошедшие сутки они выпустили 59 снарядов в направлении Энергодара. Один из них упал в водоканал рядом с АЭС.

Ответным огнем украинские артиллеристы были уничтожены, добавили в оборонном ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, 20 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, повредив специальный корпус и систему охлаждения.

По данным военно-гражданской администрации Энергодара, повреждения получили спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции.