Запорожскую АЭС вновь попытались обстрелять ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), направив к ней восемь дронов-камикадзе. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны России в воскресенье, 25 сентября 2022 года.

"Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции, - уточнили в Минобороны РФ. - Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме".

Также украинские войска продолжили вести обстрелы с использованием артиллерии. За прошедшие сутки они выпустили 59 снарядов в направлении Энергодара. Один из них упал в водоканал рядом с АЭС.

Ответным огнем украинские артиллеристы были уничтожены, добавили в оборонном ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, 20 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, повредив специальный корпус и систему охлаждения.

По данным военно-гражданской администрации Энергодара, повреждения получили спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции.