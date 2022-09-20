Обстрелы ВСУ повредили спецкорпус и систему охлаждения Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), повредив специальный корпус и систему охлаждения, сообщает военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара.

В результате провокационных обстрелов со стороны ВСУ зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры на территории Запорожской АЭС. Повреждения получили спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции», – сказано в Telegram-канале ВГА города.

В результате обстрелов никто не пострадал. Отмечается, что украинские войска обстреливали ЗАЭС с использованием осколочно-фугасных снарядов.

Между тем совет управляющих Международного агентства по атомной энергетике принял резолюцию, в которой потребовал от России немедленно прекратить действия против и на Запорожской АЭС.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны России представило карту последствий возможной аварии на Запорожской АЭС) Согласно прогнозам российского военного ведомства, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию.