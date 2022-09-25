Германия призывает запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских госкомпаниях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии призывают запретить гражданам Евросоюза занимать руководящие должности в российских государственных компаниях. Берлин уже направил соответствующий документ своим партнерам по ЕС.

По информации газеты Suddeutsche Zeitung, в документе говорится, что гражданам сообщества нужно запретить входить в наблюдательный совет или правление российских госкомпаний. Запрет предлагается включить в очередной пакет санкций против России.

Берлин объясняет свою инициативу проблемой «стратегической коррупции». Как считают власти ФРГ, хорошо оплачиваемые должности в руководящих органах госкомпаний РФ «давно является важным элементом» российских властей по оказанию политического влияния на страны Евросоюза. Вместе с тем запрет предлагается не распространять на европейские «дочки» российских компаний.

Кроме того, германские власти призывают запретить сотрудничество с российскими атомными компаниями и ограничить мировые цены на нефть. В то же время Ирландия, Польша и страны Балтии выступили за запрет на импорт урана из России и использование в ЕС антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского».

Напомним, ЕС планирует внести в новый пакет санкций против России ограничения цен на нефть.