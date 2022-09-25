США пригрозили России «катастрофическими последствиями» в случае ядерного удара на Украине Фото: REUTERS

Применение ядерного оружия на Украине будет иметь для России катастрофические последствия, заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что для России последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ», – сказал советник Джо Байдена в интервью телеканалу ABC.

Как отметил Салливан, Вашингтон серьезно относится к словам властей России о возможном применении ядерного вооружения, однако это не помешает оставить военную поддержку Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ готова использовать для своей защиты все имеющиеся средства.