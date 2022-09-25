Трасс призвала ввести новые санкции в ответ на "угрозы" России

Новый премьер-министр ставит задачи по поддержке Украины и параллельному санкционному давлению на Россию Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью CNN заявила, что Запад должен ответить санкциями на “угрозы” со стороны России. Параллельно необходимо продолжать поддерживать Украину, считает политик.

"Мы не должны слушать бряцание саблями и уже ставшие известными угрозы, - сказала она, комментируя планы политики в отношении России.

Новый премьер-министр ставит задачи по поддержке Украины и параллельному санкционному давлению на Россию.

“Вместо этого (слушать угрозы, - прим.ред.) мы должны продолжать наращивать санкции в отношении России и поддерживать украинцев", - считает Трасс.

Одно из дебютных решений нового премьер-министра Британии Лиз Трасс по преодолению энергетического кризиса подверглось критике журналистов. По их мнению, предпринятая ей кампания по снижению налогов на электроэнергию и фиксация энергетических гарантий приведут за пять лет к потере 220 млн фунтов стерлингов из бюджета страны.