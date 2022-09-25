Шольц считает, что отправка танков на Украину приведет к эскалации конфликта

Германия продолжит поддерживать Киев таким способом, который не приведет к эскалации конфликта Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете The New York Times заявил, что поставка танков на Украину может привести к эскалации конфликта, который в последствии втянет страны НАТО в непосредственную войну с Россией.

"Это очень опасная война", - сказал он в ответ на вопрос журналистам по поставке танков на Украину.

По его словам, Германия продолжит поддерживать Киев таким способом, который не приведет к эскалации конфликта.

Страны НАТО никогда не выставляли конкретных ограничений по поставкам вооружения, но при этом такое тяжелое оснащение, как танки, вертолеты, самолеты, беспилотники и техника с дальностью боя свыше 100 км, никогда не поставлялась от альянса.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт недавно заявил, что на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации ФРГ усилит поставки вооружения в Украину. Частичная мобилизация только подстегивает Берлин оказывать помощь Киеву.