Комитет нацбезопасности Казахстана заявил о попытке троих россиян пересечь границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трое граждан России были задержаны в Казахстане, когда пытались незаконно пересечь границу, заявил Комитет национальной безопасности (КНБ) республики.

«25 сентября 2022 года на участке департамента погранслужбы по Костанайской области пограничным нарядом отделения «Тобыл» задержаны трое граждан Российской Федерации, нарушившие границу в обход действующего пункта пропуска», – сказано на сайте ведомства.

Задержанные объяснили свои действия желанием уклониться от частичной мобилизации, проводимой сейчас в России. В настоящее время их опрашивают, позже мужчин планируют передать российской стороне. В КНБ отметили, что подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить пограничную безопасность Казахстана.

Как писал сайт KP.RU, ранее погранслужба Казахстана сообщила о росте потока въезжающих из России. На четырех пунктах пропуска из 30 наблюдаются очереди, отметили в ведомстве.