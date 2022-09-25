The New York Times: ВСУ несут огромные потери на южном направлении

ВСУ несут огромные потери на южном направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины несут огромные потери на южном направлении, рассказали украинские военные.

Как передает газета The New York Times, один из украинских солдат рассказал, что при попытке наступления колонны танков и бронетехники ВСУ были обстреляны артиллерией и подорваны минами Вооруженных сил России. По его словам, в ходе штурма его подразделение потеряло за два часа 50 человек.

В свою очередь командир воинской части в Николаевской области Игорь Козуб отметил, что украинские войска испытывают проблемы с артиллерийской подготовкой и боеприпасами. В этой связи он призвал Соединенные Штаты оказать помощь ВСУ.

Напомним, Вооруженные силы Украины потеряли за прошедшие сутки на Николаевско-Криворожском направлении более 110 человек в результате ударов российских войск.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с начала спецоперации потеряла уже 100 тысяч человек.