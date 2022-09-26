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Политика25 сентября 2022 22:05

В Херсоне прогремели 20 взрывов, работает российская система ПВО

В небе над городом видны следы работы российской ПВО
София ГОНЧАРОВА
В Херсоне прогремели 20 взрывов, работает российская система ПВО

В Херсоне прогремели 20 взрывов, работает российская система ПВО

Фото: REUTERS

В Херсоне 25 сентября прогремели около 20 взрывов. В небе над городом видны следы работы российской системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщают РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, российские силы, предположительно, запустили не менее 10 ракет в небо над Херсоном.

Как уточняется, вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. Согласно предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

25 сентября сообщалось, что вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по гостинице в центре Херсона. Обстрел был совершен ранним утром, когда большинство из постояльцев спали. Многие посетители гостиницы - обычные граждане, среди них не было военных. В числе пострадавших - оператор RT. Его придавило бетонной плитой.