В Херсоне прогремели 20 взрывов, работает российская система ПВО Фото: REUTERS

В Херсоне 25 сентября прогремели около 20 взрывов. В небе над городом видны следы работы российской системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщают РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, российские силы, предположительно, запустили не менее 10 ракет в небо над Херсоном.

Как уточняется, вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. Согласно предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

25 сентября сообщалось, что вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по гостинице в центре Херсона. Обстрел был совершен ранним утром, когда большинство из постояльцев спали. Многие посетители гостиницы - обычные граждане, среди них не было военных. В числе пострадавших - оператор RT. Его придавило бетонной плитой.