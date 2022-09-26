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В мире26 сентября 2022 1:08

WSJ: Украина может лишиться помощи от США после промежуточных выборов в конгресс

Республиканцы задаются вопросом, не лучше ли потратить выделяемые средства на борьбу с Китаем и решение экономических проблем страны
София ГОНЧАРОВА
WSJ: Украина может лишиться помощи от США после промежуточных выборов в конгресс

WSJ: Украина может лишиться помощи от США после промежуточных выборов в конгресс

Фото: REUTERS

Вопрос о необходимости оказания Украине военной помощи вызывает все более ожесточенные споры среди политической элиты перед промежуточными выборами в конгресс США, сообщает издание The Wall Street Journal.

- Широкая поддержка среди конгрессменов идеи поставок помощи Киеву может вскоре расколоть конгресс ...многие республиканцы задаются вопросом, не лучше ли потратить выделяемые средства на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед страной,- отмечается в статье.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев получил от Соединенных Штатов обещанные ранее зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Он также поблагодарил американского лидера Джо Байдена и американский Конгресс за поставку ракетных систем.

А до этого сообщалось, что американский лидер Джо Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине.