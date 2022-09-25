Зеленский заявил о получении Украиной от США комплексов NASAMS Фото: EAST NEWS

Украина уже получила от Соединенных Штатов обещанные ранее зенитно-ракетные комплексы NASAMS, заявил президент республики Владимир Зеленский.

«Хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято. И Конгресс США. Мы получили NASAMS», – сказал политик в интервью телеканалу CBS.

Напомним, Соединенные Штаты пообещали предоставить зенитно-ракетные комплексы NASAMS в распоряжение Вооруженных сил Украины еще в июле, заявив, что ВСУ получат эти вооружения в течение нескольких месяцев.

Cайт KP.RU рассказывал, что представляет из себя «супер-ПВО» NASAMS и почему его называют «супер-ПВО». Это передвижной (норвежско-американский) зенитный ракетный комплекс средней дальности. Предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях. Дальность NASAMS составляет от 55 до 180 км, а высота поражения – от 30 метров до 16 километров.