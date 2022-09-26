Пленный боец ВСУ: Украинские военные не осуждали татуировки с фашистскими символами Фото: REUTERS

Боец 72-ой отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев, шеврон которых носит Владимир Зеленский, заявил, что его сослуживцы спокойно относились к татуировкам с изображением фашистских символов.

- Ничего не говорили ... Пока был на службе, все относились к этому нейтрально, - рассказал взятый в плен мужчина, пишут РИА Новости.

Боец также сообщил, что сам он родом из города Лисичанск. На службу в украинскую армию пошел добровольно еще в 2019 году.

Ранее сообщалось, что больше двух с половиной тысяч украинских солдат, сидевших в подземельях завода "Азовсталь" в Мариуполе, сдались российским войскам. Теперь следователям надо понять, где среди пленных обычные бойцы, а где идейные националисты, зверствовавшие в Донбассе с 2014 года.

Вместе с историком Александром Дюковым и экспертом по националистической символике Дмитрием Демушкиным "Комсомолка" разобрала, что конкретно означают тату азовцев*.

"Азов"* - Запрещенная в России террористическая организация