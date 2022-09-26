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В мире26 сентября 2022 2:30

Итальянский генерал Бертолини раскрыл план Байдена по расколу Европы

Он считает, что многие представители международного сообщества уже разгадали замыслы американского лидера
София ГОНЧАРОВА
Итальянский генерал Бертолини раскрыл план Байдена по расколу Европы

Итальянский генерал Бертолини раскрыл план Байдена по расколу Европы

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден задумал разделить Европу и "обескровить" Россию, затягивая конфликт на Украине. Об этом в беседе с L-Antidiplomatico заявил бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини.

- Байден не столько хочет мира на Украине, сколько начала "войны на истощение", которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые "западную" и "восточную" части, - считает военачальник.

Он также полагает, что многие представители международного сообщества уже разгадали замыслы американского лидера.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты пришли к выводу, что энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден экономике Соединенных Штатов, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить свое производство в США.