Итальянский генерал Бертолини раскрыл план Байдена по расколу Европы Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден задумал разделить Европу и "обескровить" Россию, затягивая конфликт на Украине. Об этом в беседе с L-Antidiplomatico заявил бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини.

- Байден не столько хочет мира на Украине, сколько начала "войны на истощение", которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые "западную" и "восточную" части, - считает военачальник.

Он также полагает, что многие представители международного сообщества уже разгадали замыслы американского лидера.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты пришли к выводу, что энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден экономике Соединенных Штатов, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить свое производство в США.