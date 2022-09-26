Россиянам при мобилизации можно брать с собой кнопочные телефоны Фото: Илья СМИРНОВ

При частичной мобилизации гражданам России запрещается брать с собой смартфоны, но при этом можно иметь простой кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком время. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф", запущенный правительством России для публикации оперативной и проверенной информации.

Такие правила объясняются соображениями безопасности. Россиянам также напомнили, что ни фотосъемку, ни видеосъемку мест дислокации подразделений производить не разрешается.

Как ранее писал сайт KP.RU, группа сенаторов и депутатов Госдумы, среди которых Андрей Турчак, Николай Журавлев и Андрей Клишас, подготовили законопроект о предоставлении кредитных каникул участникам СВО на Украине.

Напомним, сотрудники высокотехнологичных отраслей и финансовой системы не попадут под частичную мобилизацию в России. Каким условиям необходимо соответствовать для предоставления отсрочки, читайте в материале KP.RU.