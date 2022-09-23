Под мобилизацию попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью Фото: Виталий ТИМКИВ

Сотрудники высокотехнологичных отраслей и финансовой системы не попадут под частичную мобилизацию в России, следует из сообщения в телеграм-канале министерства обороны РФ, опубликованного в пятницу, 23 сентября 2022 года.

В первую очередь, речь идет о профессиях, связанных с обработкой и передачей информации, обеспечением устойчивости связи и стабильности национальной платежной системы.

Таким образом, речь идет о журналистах, финансистах, айтишников, сотрудников операторов связи, а также других квалифицированных специалистах, которые трудятся в отраслях связи, финансов и информационных технологий.

Для получения освобождения необходимо соблюдение двух важных условий: высшее профильное образование и предоставление работодателем соответствующего списка в министерство обороны РФ.

Так, попросить Минобороны не отправлять своих квалифицированных сотрудников в расположение Вооруженных сил страны по мобилизации могут:

- операторы связи и организации, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений, средств и линий связи и центров обработки данных;

- компании, аккредитованные в области информационных технологий и задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

- структуры, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью и наличное денежное обращение;

- системообразующие организации в сфере информации и связи и зарегистрированные средства массовой информации (СМИ), а также компании, задействованные в производстве и распространении продукции СМИ.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью. По словам главы Минобороны, их доля от общего мобилизационного ресурса составляет примерно 1%- 1,1%.