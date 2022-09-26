Губернатор Иркутской области сообщил о стрельбе в военкомате Усть-Илимска

При стрельбе в иркутском военкомате ранен военком. Фото: правительство Иркутской области

Стрельба зафиксирована в военкомате Усть-Илимска. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в понедельник, 26 сентября 2022 года.

По предварительным данным, при инциденте ранен военком. Он находится в реанимации. Мужчина, открывший огонь, задержан.

"Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", - уточнил Кобзев в своем телеграм-канале.

В связи с этим глава региона поручил усилить меры безопасности.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что военкоматы обеспечат должные условия обращения с прибывшими в рамках частичной мобилизации резервистами. Он также отметил "высокую степень ответственности и патриотизма среди россиян", о чем свидетельствует явка по повесткам.