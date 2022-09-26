СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в военкомате в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

После стрельбы в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также незаконном обороте оружия. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений… "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия"», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

В пресс-службе заявили, что на данный момент на месте инцидента работают следователи и криминалисты, а подозреваемого допрашивают, выясняя его мотивы.

Напомним, мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск Иркутской области в понедельник, 26 сентября. Как писал сайт KP.RU, губернатор Иркутской области региона Игорь Кобзев заявил, что пострадавший во время стрельбы военком находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.