Очевидцы сообщили, что устроивший стрельбу в школе Ижевска ходит по коридору и несвязно кричит

Ученики школы №88 рассказали, что происходило при стрельбе в Ижевске. Фото: соцсети

Человек, устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске ходит по коридору и несвязно кричит. Об этом сообщает "КП-Пермь" со ссылкой на слова школьников.

По словам одной из учениц, учительница закрыла дверь на ключ и класс остался в кабинете. Она утверждает, что в данный момент в помещении находятся 27 человек.

"Пока всё нормально. Мы сидим в кабинетах за шкафами. Дверь закрыли на ключ, нас 27 человек, - уточнила собеседница издания. - С нами учитель - женщина. Вооруженный мужчина ходит по коридору и сильно кричит что-то несвязное".

Как ранее писал сайт KP.RU, сообщение о стрельбе в ижевском образовательном учреждении поступило в понедельник, 26 сентября 2022 года. На месте происшествия работают оперативные службы. По предварительным данным, в результате ЧП имеются пострадавшие и погибшие. Их число уточняется.