Стрельба произошла в школе №88 в Ижевске

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Очевидцы сообщают о стрельбе в школе №88 в Ижевске в понедельник, 26 сентября 2022 года. Информацию подтвердил источник сайта "КП-Ижевск". О пострадавших ничего не сообщается.

Журналисты уточнили, что образовательное учреждение расположено на улице Пушкинской.

По предварительным данным, ведется эвакуация учеников и педагогов. На место происшествия направлены экстренные службы.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день мужчина открыл стрельбу в военкомате в Иркутской области. В результате тяжелое ранение получил военный комиссар Александр Елисеев. Он находится в реанимации.

Напомним, в поселке Коммунарка в Новой Москве школьник выстрелил в одноклассника прямо на уроке. ЧП произошло 13 сентября. 13-летний ученик получил серьезное ранение. По словам пострадавшего, к нему под партой подполз одноклассник и выстрелил в руку из пневматического пистолета.