Глава Удмуртии сообщил о гибели охранника при стрельбе в школе Ижевска Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Охранник погиб в результате стрельбы в школе Ижевска, в понедельник, 26 сентября. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщив также о жертвах среди детей и раненых.

«Удмуртии сегодня трагедия. В школе №88 пока неустановленный человек прони в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас фактически уже закончилась эвакуация», - заявил глава региона.

Бречалов сообщил, что согласно имеющийся у него информации убица покончил собой. «Но информацию чуть позже будем сверять с коллегами из ФСБ и представителями здравоохранения. Весь периметр оцеплен, сейчас работает Росгвардия, ФСБ, следственные органы», - добавил он.

Напомним, в Министерстве внутренних дел по Республике Удмуртия подтвердили, что в понедельник, 26 сентября, в полицию поступило заявление о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. Тем временем глава региона заявил о том, что прибыл на место происшествия, отметив, что там работают все спецслужбы.