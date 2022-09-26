Число пострадавших уточняется Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Шесть человек погибли и 20 пострадали в результате стрельбы в школе Ижевска в понедельник, 26 сентября. Об этом сообщило Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике, где отметили, что пока число пострадавших уточняется.

Как сообщается, сразу после поступления в правоохранительные органы сообщили о стрельбе в школе № 88 города Ижевска и сотрудники МВД по Республике Удмуртия выехали на место происшествия, где «организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого».

В министерстве заявили, что на данный момент правоохранители обнаружено тело мужчины, который открыл стрельбу. Сообщается, что согласно имеющимся данным, он покончил с собой.

«На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в МВД по Республике Удмуртия ранее подтвердили, что в понедельник, 26 сентября, в полицию поступило заявление о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. Тем временем глава региона Александр Бречалов заявил о том, что прибыл на место происшествия, заявив, что там работают все спецслужбы, а также сообщил, что в результате стрельбы погиб охранник.