Глава Удмуртии сообщил, что устроивший стрельбу в школе Ижевска покончил с собой

Глава Удмуртии Александр Бречалов Фото: Диля Ахмадишина

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что устроивший стрельбу в школе Ижевска мужчина покончил с собой.

«В Удмуртии сегодня трагедия. В школе №88 пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые … По моей информации, покончил с собой», - заявил глава республики, уточнив, что данная информация «чуть позже» будет сверяться с коллегами из Федеральной службы безопасности (ФСБ) и представителями здравоохранения.

По его словам, весь периметр школы оцеплен, и в здании на данный момент работает Росгвардия, ФСБ, а также следственные органы.

Напомним, в Министерстве внутренних дел по Республике Удмуртия ранее подтвердили, что в понедельник, 26 сентября, в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. Позже в ведомстве заявили о шести погибших и 20 пострадавших в результате стрельбы.