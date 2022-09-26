СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в школе №88 в Ижевске

Александр Бастрыкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту стрельбы в школе №88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России в понедельник, 26 сентября 2022 года.

Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела на расследование в центральный аппарат СК.

Специалисты Криминалистического центра СК России уже выехали на место преступления.

Как ранее писал сайт KP.RU, число погибших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до девяти человек, из которых пятеро детей. Преступник сначала открыл огонь по ученикам и сотрудникам образовательного учреждения, а в дальнейшем совершил самоубийство.