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Происшествия26 сентября 2022 8:55

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в школе №88 в Ижевске

Оно передано на расследование в центральный аппарат ведомства
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту стрельбы в школе №88 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России в понедельник, 26 сентября 2022 года.

Речь идет о двух статьях Уголовного кодекса РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела на расследование в центральный аппарат СК.

Специалисты Криминалистического центра СК России уже выехали на место преступления.

Как ранее писал сайт KP.RU, число погибших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до девяти человек, из которых пятеро детей. Преступник сначала открыл огонь по ученикам и сотрудникам образовательного учреждения, а в дальнейшем совершил самоубийство.