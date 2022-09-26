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Происшествия26 сентября 2022 8:42

Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до девяти человек

Из них пятеро детей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Территорию школы оцепили. Фото: соцсети

Территорию школы оцепили. Фото: соцсети

Увеличилось число погибших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске в понедельник, 26 сентября 2022 года. Согласно обновленным данным, погибло девять человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Следственного комитета России.

Собеседник агентства также рассказал, что предполагаемый преступник покончил с собой. Его тело обнаружено сотрудниками правоохранительных органов.

Как ранее писал сайт KP.RU, очевидцы опубликовали видео с места стрельбы в ижевском образовательном учреждении. На кадрах видно, что на территории рядом со школой стоят сразу несколько машин скорой помощи, а периметр оцепили сотрудники экстренных служб.

Напомним, одна из учениц школы рассказала журналистам, что во время стрельбы учительница закрыла кабинет на ключ и оставалась в нем вместе с классом, пока угроза не миновала.