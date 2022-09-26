Строители во время работ в Берлине нашли американскую бомбу времен Второй мировой войны. Фото: REUTERS

Строители во время работ в Берлине нашли американскую бомбу времен Второй мировой войны. Об этом пишет в Twitter полиция Германии. FOCUS online уточняет, что прежде чем обезвредить снаряд, в радиусе 500 метров эвакуировали порядка 9 тыс. человек.

"У бомбы два взрывателя, транспортировать ее, по предварительным данным, невозможно", - говорится в сообщении. По соображениям безопасности близлежащие территории эвакуированы.

На гитлеровскую Германию во второй половине Второй мировой войны сбросили более 2 млн бомб различных калибров. По подсчетам специалистов, примерно каждая пятая бомба не разорвалась во время бомбардировок, то есть порядка 20% снарядов. Примерно раз в несколько месяцев бомбы обнаруживают строители во время прокладки дорог или закладки фундамента новых домов. В основной массе все бомбы обезвреживаются саперами без особых проблем в течение нескольких часов.

В 2019 году в реке Майн возле немецкого города Франкфурт-на-Майне также нашли бомбу. Вес взрывателя снаряда составлял 250 кг. Тогда из округи эвакуировали более 600 человек.