СК установил личность напавшего на школу №88 в Ижевске

Следователи установили личность преступника, расстрелявшего детей в ижевской школе Фото: Мария Бакланова

Следственный комитет России установил личность преступника, устроившего стрельбу в школе №88 в Ижевске в результате которой погибли 13 человек.

Им оказался 34-летний Артем Казанцев, который ранее учился в этой школе. В его доме проходят обыски и проводятся все необходимые следственные действия.

В частности, следователи проверяют данные о его возможной приверженности "неофашистским взглядам и нацистской идеологии".

Напомним, расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Как ранее писал сайт KP.RU, очевидцы опубликовали видео с места стрельбы в ижевском образовательном учреждении. На кадрах видно, что на территории рядом со школой стоят сразу несколько машин скорой помощи, а периметр оцепили сотрудники экстренных служб.

Нападение на школу №88 в Ижевске произошло в понедельник, 26 сентября 2022 года. Преступник открыл стрельбу по ученикам и сотрудникам образовательного учреждение, после чего совершил самоубийства.