Видео с места стрельбы в школе Ижевска опубликовали очевидцы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Видео с места стрельбы в школе Ижевска опубликовали очевидцы.

Напомним, сегодня, 26 сентября, поступило сообщение о стрельбе в школе Ижевска. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о том, что прибыл на место происшествия, отметив, что там работают все спецслужбы. Позже глава региона сообщил, что в результате стрельбы погиб охранник, а также указал на наличие раненых и пострадавших. Кроме того, он заявил, что мужчина, который устроил стрельбу в школе Ижевска, покончил с собой. По его словам, весь периметр школы оцеплен, в здании работают Росгвардия, ФСБ, а также следственные органы.

Позже Министерство внутренних дел по Республике Удмуртия сообщило о шести погибших и 20 пострадавших в результате стрельбы, подтвердив информацию о том, что мужчина, который устроил стрельбу в школе Ижевска, покончил с собой.