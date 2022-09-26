Курс турецкой лиры упал до исторического минимума Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс турецкой лиры в понедельник, 26 сентября, упал до исторического минимума, достигнув в ходе торгов отметку в 18,458 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Минувшую неделю торги турецкой лиры были закрыты на уровне 18,42 за 1 доллар.

На падение повлияло новое снижение ключевой ставки Центральным банком Турции. Такое решение было принято 22 сентября, когда регулятор опустил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 12%. Центробанк республики объяснил такие меры необходимостью остановить замедление экономического роста. При этом годовая инфляция превысила 80% в августе 2022 года.

Напомним, аналогичная ситуация была месяцем ранее. Как писал сайт KP.RU, курс турецкой лиры ускорил свое снижению по отношению к доллару после неожиданного решения Центрального банка Турции понизить ключевую ставку до 13% годовых с 14%. Тогда доллар превысил отметку в 18 лир.