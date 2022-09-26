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В мире26 сентября 2022 12:07

Курс турецкой лиры упал до исторического минимума

Курс турецкой лиры обновил исторический минимум после снижения ключевой ставки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Курс турецкой лиры упал до исторического минимума

Курс турецкой лиры упал до исторического минимума

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс турецкой лиры в понедельник, 26 сентября, упал до исторического минимума, достигнув в ходе торгов отметку в 18,458 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Минувшую неделю торги турецкой лиры были закрыты на уровне 18,42 за 1 доллар.

На падение повлияло новое снижение ключевой ставки Центральным банком Турции. Такое решение было принято 22 сентября, когда регулятор опустил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 12%. Центробанк республики объяснил такие меры необходимостью остановить замедление экономического роста. При этом годовая инфляция превысила 80% в августе 2022 года.

Напомним, аналогичная ситуация была месяцем ранее. Как писал сайт KP.RU, курс турецкой лиры ускорил свое снижению по отношению к доллару после неожиданного решения Центрального банка Турции понизить ключевую ставку до 13% годовых с 14%. Тогда доллар превысил отметку в 18 лир.