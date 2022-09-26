Bloomberg: Венгрия и Кипр препятствуют введению потолка цен на российскую нефть со стороны ЕС

Венгрия и Кипр выступают против введения потолка цен на нефть из России. в связи с этим Евросоюз откладывает принятие решения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Венгрия и Кипр выступают против введения потолка цен на нефть из России. в связи с этим Евросоюз откладывает принятие решения. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник. По их данным, кроме упомянутых стран, есть еще государства, противящиеся ограничению цен на транспортировку “черного золота”.

Решение подобных вопросов осуществляется в ЕС исключительно единогласно. На данный момент продолжается обсуждение деталей установки потолка цен.

Одним из главных тезисов, который препятствует единогласному решению, ранее озвучивал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Он считает, что устанавливать потолок цен нужно не на уровне Евросоюза, а заручится поддержкой мирового сообщества и внести инициативу на совещании стран G7. Для введения потолка цен на российскую нефть "Большая семерка" хочет создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти.