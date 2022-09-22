ЕС планирует ввести ограничения на поставки в Россию гражданских технологий

ЕС планирует ввести дополнительные ограничения технологического экспорта на некоторые гражданские технологии Фото: EAST NEWS

В новые антироссийские санкции Евросоюз планирует включить статью ограничений на ввоз в Россию гражданских технологий в связи с мобилизацией экономики. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе. Помимо ограничения по технологиям обсуждался также вопрос о введении потолка цен на российскую нефть. Однако односторонне ЕС не намерен принимать решения, поэтому вопрос будет обсуждаться на уровне “Большой семерки”.

"Мы намерены рассмотреть санкции против юридических и физических лиц, а также ввести дополнительные ограничения технологического экспорта на некоторые гражданские технологии, поскольку российская экономика переходит в режим мобилизации, - заявил Мамер. - Далее мы должны более подробно обсудить эти вопросы со странами членами ЕС, и тогда мы изложим подробности, но пока мы не можем сообщить ничего больше".

Касаемо вопроса о введении потолка санкций, Мамер заявил, что его нельзя решать на уровне ЕС. Он считает нужным, чтобы меру поддержали как можно большее число стран мирового сообщества, поэтому мы считаем правильным продолжать работу по этой теме в рамках G7".

Ранее главы МИД ЕС встретились на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где достигли предварительной договоренности о введении новых санкций против России после заявления лидера РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации.

Напомним, что премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал страны ЕС не подливать масло в огонь в ответ на объявление частичной мобилизации, а солидарный с ним президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна с Россией не воюет и открыта к диалогу с Москвой.